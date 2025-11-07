Фельдшерско-акушерские пункты в поселке Новогородец и деревне Новогеоргиевка капитально отремонтировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Там привели в порядок фасады и крыши, поставили пластиковые двери и окна, смонтировали новые инженерные коммуникации и сантехнику. ФАП в Новогеоргиевке оснастили электрической котельной.

«Теперь более 1 тысячи жителей смогут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом: сдавать анализы, делать ЭКГ, проходить диспансеризацию и вакцинацию. Медпомощь обеспечивают опытные фельдшеры, которые работают в этих населенных пунктах на протяжении многих лет, и молодые специалисты», – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Новогеоргиевка и поселке Новогородец из федерального бюджета выделили 8,3 млн рублей.

Фото: пресс-служба АПК