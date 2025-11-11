Москвичи на домашней площадке начали с места в карьер. Первый сет хозяева забрали уверенно – 25:15. Далее главный тренер «Динамо» Константин Брянский стал выпускать на площадку резервистов, что заметно сказалось на игре. Уже во второй партии кемеровчане стали активно сопротивляться: уступая со счетом 9:15, подопечные Сергея Троцкого прибавили и устроили москвичам жаркую концовку, едва не зацепив сет – 23:25. А третья партия осталась за «Кузбассом» – 25:22. Однако с вернувшейся на площадку основой «Динамо» гости справиться не сумели – поражение со счетом 18:25 в четвертой партии и 1:3 по итогам матча. Самым результативным игроком «Кузбасса» стал диагональный Егор Сиденко, набравший 12 очков.

«Против второго состава московского «Динамо» мы можем играть и выигрывать. А уже против смешанного состава нам очень тяжело, что игра и показала, – отметил после матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий. – Ошибки у нас классические, в том числе выбор места на блоке. Это связано и с антропометрическими данными игроков «Динамо», которые выше прыгают и у них есть возможность атаковать на других высотах. Все что могли, мы пытались сделать».

Следующую встречу «Кузбасс» проведет дома, 13 ноября кемеровчане сыграют с нижегородским «Горьким». Начало встречи – в 19 часов. Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый».

Фото предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)