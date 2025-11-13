После поражения в стартовом матче третьего тура от «Енисея-2» молодежный состав «Кузбасса» встречался с замыкающими таблицу молодежного чемпионата страны ярославцами. В первых двух партиях кемеровчане успешно преодолевали сопротивление гостей – 25:22 и 25:18. Но в третьем сете «Ярославские медведи» серьезно «покусали» подопечных Дмитрия Ишкова – 25:18. Впрочем, «Кузбасс-2» не расклеился и уже в следующей партии убедительно поставил финальную точку – 25:14. 3:1 – первая победа кемеровчан в домашнем туре.

«Третий сет был настолько ужасен, что еще хуже сыграть мы уже не могли. Мы оттолкнулись от дна – за счет этого получилось выиграть. В четвертой партии тоже были моменты, когда начали ошибаться, но в целом нам удавалось держать контроль над игрой. В целом, добивали, поднимали, блокировали, подавали – вот ключ нашего успеха, – отметил после матча диагональный «Кузбасса-2» Тимофей Бурмистров.

Также в рамках этого тура в Кемерове накануне сыграли красноярский «Енисей-2» и новосибирский «Локомотив-СШОР», победу одержали молодые «железнодорожники» – 3:0.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)