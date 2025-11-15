На коммунальные проблемы в военном городке Юрги военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, жаловались еще в августе. Илья Середюк ездил на место и встречался с родными солдат и директорами управляющих компаний.

Промежуточные итоги таковы – в дома по улице Зеленой,22 обновили кровлю, смонтировали водостоки и отмостки. По результатам проверки деятельности ответственной управляющей компании областной Госжилинспекцией возбуждено 44 административных дела, суд будет решать вопрос о дисквалификации руководителя УК.

«Несколько домов уже запустили процесс смены управляющих компаний. В остальных этот вопрос решится на собрании собственников. Буду в Юрге, обязательно встречусь с жителями и проверю работы», – подчеркнул глава региона.

Всего ГЖИ Кузбасса обследовала в Юрге 55 проблемных домов, планы на текущий и капитальный ремонт составлены.

Фото: пресс-служба АПК