В воскресенье, 16 ноября, жители Кузбасса столкнутся с резкими перепадами температуры. По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в Кемерове ожидается от –7 до –9°C, а днем потеплеет до 0…–2°C. Осадков не прогнозируется, но на дорогах сохранится гололедица. Порывы юго-западного ветра достигнут 12 м/с.

По региону в целом ночные температуры составят –7…–12°C, а в отдельных районах опустятся до –22°C. Днем воздух прогреется до 0…+5°C. Местами возможны дымка, изморозь и гололедица, ветер усилится до 13 м/с.

В понедельник, 17 ноября, синоптики вновь прогнозируют температурные колебания. Ночью столбики термометров покажут –10…–15°C, местами –4…–9°C, при прояснениях — до –21°C. Днем ожидается потепление до +2…+7°C, в отдельных районах — до –3°C. Осадки не прогнозируются.