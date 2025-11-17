Поначалу «Кузбасс» выглядел ничуть не хуже хозяев площадки, к середине первого сета команды шли вровень (14:14). Однако за счет лучшей реализации атак (57% против 29% у кемеровчан) красноярцы взяли этот игровой отрезок (25:20). Вторая партия прошла по схожему сценарию и завершилась с тем же счетом не в пользу гостей (20:25). В третьем сете команда Сергея Троцкого, который пытался наладить игру заменами, предприняла отчаянную попытку зацепиться за результат. Но в концовке хладнокровнее оказались игроки «Енисея», выигравшие партию (25:23) и матч (3:0). В составе кемеровчан можно выделить диагонального Егора Сиденко с 62% реализованных атак и 13 очками.

«У всех ребят было большое желание играть и выигрывать. Действительно показывали неплохой волейбол, но у «Енисея» есть такой человек как Штерн, который в тяжелых ситуациях с «минуса» решал в атаке очень много. Мы с «минуса» очень плохо отыграли в отличии от «Енисея»», – сказал после матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Следующую встречу «Кузбасс» проведет дома. 22 ноября кемеровчане, идущие на 13 месте, примут соседа по турнирной таблице – «Ярославич», расположившийся строчкой выше.