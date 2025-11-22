В Кемеровской области планируется создать Ассоциацию модной индустрии. Такая идея появилась у участников форума креативных индустрий, прошедшего в мае, сообщили в пресс-службе правительства области.

Предполагается, что организация объединит ведущих специалистов в области моды, красоты и легкой промышленности. А именно, в нее войдут дизайнеры, стилисты, визажисты, парикмахеры, фотографы, образовательные платформы и ретейл-партнеры.

«Платформа поможет находить партнеров, обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты. Создание такой Ассоциации — это возможность для специалистов модного и бьюти-бизнеса заявить о себе на масштабных мероприятиях. Уже в декабре планируем провести креативный форум, где участники Ассоциации смогут представить свои коллекции», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Суть создания такой ассоциации – взаимодействие участников, продвижение инициатив и обмен опытом.

Инициатива реализуется на базе центра «Мой бизнес», действующего в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.