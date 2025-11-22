К открытию горнолыжного сезона на одном из самых популярных курортов страны СТК «Шерегеш» начал работу визит-центр для гостей. В нем побывал губернатор Илья Середюк и поделился впечатлениями:

«Здесь туристы смогут узнать график работы подъемников, кафе и ресторанов, получить информацию о мероприятиях и маршрутах, записаться на экскурсии. Что особенно важно для кузбассовцев, в центре им расскажут всю актуальную информацию о партнерах: на какие подъемники, гостиницы и рестораны действует кешбэк для жителей региона и где можно вернуть до 40% от потраченной суммы», — отметил Илья Середюк.

Совместно с Кузбасским центром искусств в визит-центре организована выставка-продажа «Горная Шория». В экспозиции представлены работы известных кузбасских художников, членов Союза художников России. По мере продажи картин их место будут занимать новые работы.

В течение горнолыжного сезона шерегешские мастера будут проводить мастер-классы на базе центра.

В зале центра установлена новогодняя елка, украшенная игрушками кузбасских ремесленников. Каждая игрушка изготовлена в авторской технике и отражает красоту Кузбасса.