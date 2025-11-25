Согласно подписанному властями Кузбасса и финансовым омбудсменом соглашению, жители региона смогут рассчитывать на помощь Юрия Воронина в спорных ситуациях. Он бесплатно посодействует в разрешении конфликтов с банками, страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами и другими финансовыми организациями. Рассматриваются обращения только имущественного характера с размером взыскиваемой суммы до 500 тысяч рублей за исключением требований по договорам ОСАГО и по спорам с НПФ (в таких случаях – без ограничения по сумме).

«Люди сталкиваются с необоснованными комиссиями, отказами в страховых выплатах и навязанными услугами. Обратиться к юристу – дорого. А финансовый уполномоченный поможет решить такие вопросы бесплатно в досудебном порядке», – сказал глава региона Илья Середюк.

Помимо этого, совместно с главным финансовым уполномоченным РФ будут разрабатываться проекты по повышению финансовой грамотности жителей Кемеровской области.

Оставить обращения к главному финансовому уполномоченному страны можно на официальном сайте finombudsman.ru, через портал Госуслуг и в отделениях МФЦ.

Фото: Илья Середюк/МАХ