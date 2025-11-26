Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил о необходимости кадровых изменений в администрации Осинников. По его словам, из города поступает особенно много жалоб на работу местных властей – от проблем с транспортом до перебоев в коммунальных услугах.

«Мне не видна роль ни администрации, ни депутатского сообщества города. Видимо, придется перетряхнуть управленческий аппарат Осинников», – отметил Илья Середюк.

Также губернатор подчеркнул, что большинство жалоб касается именно местных вопросов, и жители открыто говорят о бездействии властей.

Середюк сообщил, что в декабре вместе с жителями региона планируется обсуждение кандидатур на пост главы города.

«В городе Осинники необходим хозяин, который не только вникнет в проблемы, но и поможет их решить», – заявил он.

