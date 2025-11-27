Общество «Знание» объявило победителей первых региональных наград Знание.Премия, вручаемых за вклад в просвещение на территории субъектов РФ. В числе отмеченных оказались выдающиеся просветители и проекты, которые внесли значительный вклад в образовательную сферу.

Лучшим просветителем Кузбасса признан Вячеслав Сильев, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №1 города Кемерово. Его деятельность охватывает историческое просвещение, патриотическое воспитание и использование цифровых технологий. Вячеслав Сильев реализовал множество инициатив, включая интерактивные выставки, патриотические раскраски и мастер-классы по нейросетям и правовой грамотности. Его проекты охватывают тысячи детей и взрослых в Кузбассе, России и странах СНГ, способствуя пониманию истории региона через современные медиаформаты и укрепляя интерес к сохранению исторической памяти.

Лучшим просветительским проектом региона стал «Кузбассовцы — незабытые герои государства Российского». Инициатива была реализована Уполномоченным по правам человека Кемеровской области совместно с историками и культурологами. Проект направлен на восстановление имен и подвигов кузбассовцев, участвовавших в военных конфликтах XVIII–XX веков, начиная с Северной войны и Отечественной войны 1812 года и заканчивая Первой мировой войной.

Напомним, что губернатор Кузбасса Илья Середюк, будучи лектором Общества «Знание», проводит патриотические занятия для молодёжи.