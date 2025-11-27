Предприниматели Кемеровской области могут стать соискателями ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года». В этом году она проводится по 29 номинациям, в том числе включены новые – «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма». Такая номинация как «Бизнес от сердца» является переходящей, то есть здесь награда в виде алого сердца на мраморном пьедестале ежегодно передается новому победителю и уезжает в его город.

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора, а также самозанятые кузбассовцы.

«Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в ней — это инвестиция в репутацию компании, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства», — подчеркнула руководитель оргкомитета Инна Евсина.

Заявки принимают до 30 ноября в режиме онлайн по ссылке.

Кто станет победителем этого года, объявят в Москве в апреле 2026-го. Награждать лауреатов будут известные предприниматели, представители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Все подробности можно узнать по телефону: 8-910-519-48-98.