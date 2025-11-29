В Кемерове сегодня ожидается резкое понижение температуры. Об этом накануне вечером сообщил мэр города Дмитрий Анисимов. По его словам, дорожные службы уже перешли на усиленный режим работы.

Как отметил глава города, на улицы выведена спецтехника, подготовлены запасы противогололёдных реагентов. В круглосуточном режиме ведётся уборка дорог, тротуаров, остановок и пешеходных переходов. Проблемные участки обрабатываются в первую очередь, а группы контроля следят за ситуацией на местах.

Мэр призвал кемеровчан учитывать погодные условия при передвижении по городу и соблюдать осторожность на дорогах.