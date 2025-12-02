Всего в международном инженерном чемпионате Case-In участвовали 148 команд. В финал пробились сразу 4 команды из Кузбасса – «Инженеры будущего», «Карты, деньги, два кубка», «Case&Cause» и «Феникс».

Участники решали сложный кейс в актуальной области «Биотехнологии: инфраструктурные решения». Школьникам предстояло проанализировать инфраструктуру крупнейшей в России особой экономической зоны «Алабуга», найти ее «слабые места» и предложить инновационные методы их устранения с помощью современных инструментов биотеха – от синтетической биологии до биопечати. В финале команды защищали свои проекты перед авторитетными экспертами отрасли.

Команда «Инженеры будущего», в состав которой вошли Кирилл Ерин, Илья Лузгарев и Есения Вырвич, стала бронзовым призером Осеннего кубка Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «Case-In».

«Мы невероятно гордимся нашими ребятами, – рассказал наставник призеров Иван Паскарь. – Эта бронза – результат не только усердной работы над кейсом, но и доказательство того, что в Кузбассе растут инженеры с глобальным мышлением. Задача, которую ставили перед школьниками организаторы, была по-настоящему сложной, приближенной к реальным вызовам современной промышленности. Наши команды не просто предложили технические решения, они мыслили, как настоящие стратеги, видящие связь между биотехнологиями, экологией и экономикой. Уверен, что этот успех – лишь первая ступень в их блестящем профессиональном будущем».

Специальной награды «Флагман подготовки инженерных кадров» удостоен Центр талантов «Кемерово».