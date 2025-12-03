Ветераны СВО, обучающиеся в рамках образовательной программы, прослушали лекцию министра финансов Кузбасса Игоря Малахова о бюджетной системе. Замглавы областного Управления ФНС Александр Груздев рассказал о налоговой системе страны. Помимо этого, прошли занятия по новым схемам кибермошенников и борьбе с ними, а также успешному управлению финансами. Попрактиковаться участники программы смогли в тематической деловой игре.

Плотно изучать экономику и финансы ветераны СВО будут в течение недели.

Фото: пресс-служба АПК