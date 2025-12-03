С соперником по 11 туру Суперлиги у «Кузбасса» особые отношения. В прошлом сезоне Кемерове хозяева площадки и белгородцы сыграли самый долгий тай-брейк в истории российского волейбола, в котором был зафиксирован счет 35:33 в пользу «Белогорья». До этого в двух домашних матчах Суперлиги «Кузбасс» обыгрывал «львов» со счетом 3:2. Но на выезде в семи встречах чемпионата России кряду кемеровская команда уступала «Белогорью», взяв, по данным портала Sportbox, в общей сложности только два сета.

Принимать кемеровчан «львы» будут в приподнятом настроении. Затяжное турне с остановками в Оренбурге, Новом Уренгое и Санкт-Петербурге команда Сергея Баранова провела отлично, одержав 3 победы и набрав на выезде 8 баллов. «Белогорье» идет на 6-м месте с 21 очком. На 14 очков отстает занимающий 14-ю строчку «Кузбасс», потерпевший два поражения кряду от «Динамо-Урала» (0:3) в Уфе и «Газпрома-Югры» (2:3) в Кемерове.

Начнется сегодняшняя встреча «Кузбасса» и «Белогорья» в 22:30 по кемеровскому времени. После кемеровчан ждет поездка в Оренбург на матч с «Оренбуржьем», эта игра пройдет 13 декабря.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)