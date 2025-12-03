Сегодня по всему региону жители собираются на митинги, возлагают цветы к памятникам советских и российских воинов. Проходят патриотические концерты и уроки мужества.

«Каждый отдавший жизнь за свою Родину навсегда остается в нашей памяти. Не все их имена известны, поэтому в Год Защитника Отечества особенно важно помнить всех героев, чьи подвиги прославляют великую Россию», – сказал глава региона Илья Середюк.

В Кемерове цветы возложили к воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годах. Память погибших почтили минутой молчания. В Новокузнецке церемония возложения состоялась на Бульваре Героев и у памятника Неизвестному Солдату. Патриотический концерт дали в Чебулинском культурно-досуговом центре. В школах Мысков провели тематические классные часы и уроки мужества. А в Ленинске-Кузнецком студенты техникума стали участниками интерактивной викторины о Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба АПК