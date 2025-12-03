Кузбасским воинам, которые получили тяжелые ранения во время специальной военной операции, а также выполнявших воинский долг в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе, областные награды вручил губернатор Илья Середюк. Он поблагодарил мужчин за волю к жизни и стремление быть полезными.

«Вы показываете пример мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. 2025 год — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. Это ваш год, дорогие друзья! Вы — достойные наследники победителей 1945 года. Спасибо вам за то, что, не щадя себя, делали и делаете все для защиты нашей страны», — сказал Илья Середюк.

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов награжден медалью «За честь и мужество». Сейчас он работает педагогом допобразования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса, помимо этого, получает высшее образование в КемГУ и участвует в программе «СВОи Герои. КуZбасс». В списке награжденных значатся юргинец Александр Кривошеин, служивший в Сирии и в зоне СВО, и полысаевец Антон Курилкин, который теперь работает инструктором на военно-полевых сборах для подростков, а также ветеран СВО Николай Соколов и Вячеслав Ерышкин из Салаира. Еще четверо удостоены медали Николая Масалова, 21 человек получил Благодарность губернатора Кузбасса.

В пресс-службе областного правительства отметили, что многие из участников спецоперации сейчас занимаются патриотическим воспитании молодежи, реализуют себя в спорте или учатся. А власти Кузбасса ставят в приоритет помощь людям с ОВЗ, ветеранам и участникам специальной военной операции и членам их семей. В частности организована работа пунктов проката технических средств реабилитации совместно со «школами ухода», участникам СВО и их близким оказывают психологическую помощь. Кроме того, в Кемерове возводят реабилитационный центр, где будет предусмотрен протезно-ортопедический корпус.

Фото: пресс-служба АПК.