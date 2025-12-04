В первых двух сетах инициативой ожидаемо владела белгородская команда, временно играющая Туле. Поначалу «Кузбасс» не мог выбраться из 20 очков – 18:25 в первой партии и 19:25 во втором игровом отрезке. Кемеровчане как следует огрызнулись в третьем сете, выиграв у именитого соперника со счетом 25:23. Но «Белогорье» быстро уничтожило возродившуюся интригу, забрав четвертый сет (25:18) и нанеся поражение «Кузбассу» в матче. Следует отметить, что дружина Сергея Троцкого играла не в оптимальном составе.

«Первый и второй сет ребята с большим волнением играли, а четвертую партию вытянули на зубах. К большому сожалению, у нас из-за травмы выпадает основной связующий Игорь Коваликов. Тимур Хисматуллин только начинает играть в основном составе – не всегда качество есть, но хорошо, что ребята его поддерживают. Наш второй диагональный Кирилл Супрунов выпал с травмой голеностопа до конца года. Давид Фиэль по болезни пропускает этот тур. Но в целом, даже при кадровых проблемах, смогли показать относительно хорошую игру», – сказал после матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Следующая встреча для «Кузбасса» будет также гостевой. Матч с «Оренбуржьем» состоится 13 декабря.

Фото: волейбольный клуб «Белогорье»/ВКонтакте