ФАПы в Силино и Смолино построили за 147 млн рублей по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В каждом модульном здравпункте есть зона ожидания, кабинета для приема, процедурная и прививочная комнаты. Помимо проведения профилактических осмотров, там могут оказать плановую и экстренную помощь, измерить уровень сахара в крови и сделать ЭКГ. ФАПы будут обслуживать 1,3 тыс. пациентов, включая 200 детей.

«Нам важно, чтобы у жителей деревень и поселков была возможность обследоваться и получить качественную помощь рядом с домом. Первичная ступень – одна из самых важных в своевременной постановке диагноза. Здравпункты обновляем по всему региону. В этом году открыто уже 37, еще 11 будут готовы до конца декабря», – сказал глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что здравпункты в деревне Смолино и селе Силино оснащены пандусами и кнопками вызова персонала.

Фото: пресс-служба АПК