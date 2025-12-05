В Москве 3 декабря прошло торжественное награждение победителей и призёров масштабного Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», организованного Фондом «Защитники Отечества».

Мероприятие стало важной частью общенациональной инициативы по сохранению памяти о героях специальной военной операции. Среди лауреатов оказался представитель Кемеровской области – Кузбасса Александр Геннадьевич Упоров. Он занял второе место в номинации «Династия военных. Специальная военная операция рождает новое поколение героев».

Александр Геннадьевич — полковник внутренней службы, доцент Кузбасского института ФСИН России и кандидат юридических наук. На церемонии он представил своё эссе о династии Упоровых, где служба Родине передаётся из поколения в поколение начиная с XVII века.

В своей работе Александр Геннадьевич рассказывает о силе семейных традиций, героизме предков времён Великой Отечественной войны, службе своих родных в зоне СВО и личной ответственности каждого за безопасность страны.

Семья Упоровых является примером преемственности и истинного служения Родине:

— Его супруга Елена Геннадьевна выполняет медицинские задачи в зоне специальной военной операции. — Сын, гвардии старший лейтенант Кирилл Александрович, удостоен медалей «За отвагу» и «Жукова». — Сам Александр Геннадьевич более сорока лет посвятил службе государству, выполнял задачи в горячих точках Северного Кавказа и зоны СВО, награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка» и «За спасение погибавших».

Творческая работа Александра Геннадьевича стала важной частью семейной летописи, которая чтит память героев и вдохновляет молодое поколение. Награда уже была вручена Александру Геннадьевичу в Музее Победы на Поклонной горе.