Завтра, в День Героев Отечества, в школах Кемеровской области пройдут тематические уроки. Вести их будут ветераны специальной военной операции, участвующие в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс». Сегодня они учатся мастерству публичных выступлений на мастер-классах.

Помимо этого, замминистра образования Кузбасса Сергей Пфетцер раскрыл перед участниками программы образ современного управленца в соцсетях. А начальник управления по координации работы с участниками СВО и членами их семей Екатерина Дубкова рассказала о санаторно-курортном лечении для ветеранов спецоперации.

Глава Гурьевского округа Станислав Черданцев и начальникауправления высшего образования и науки областного Минобра Олеся Трофименко прочитали лекции об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления и по кодексу этики и служебного поведения госслужащих РФ и муниципальных служащих.

Фото: пресс-служба АПК