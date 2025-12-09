Всего за 7 лет по проекту «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области установили или отремонтировали около 1 тыс. игровых и спортивных площадок, памятников, скверов, мест отдыха и других объектов. В 2025 году к проекту присоединились 229,6 тыс. кузбассовцев. Всего за время его действия число участников выросло почти вдвое.

Суть в том, что сами жители предлагают свои идеи по благоустройству городов и поселков. Самые перспективные инициативы реализуются на основе софиансирования – около 90% средств вкладывают из областного бюджета, остальную часть доплачивают муниципалитеты, бизнесмены и местные жители. Только в этом году воплотили в жизнь более 150 народных проектов.

«Желающих поучаствовать становится все больше, люди погружаются в вопросы благоустройства своих поселков, следят за сохранностью объектов. Такие инициативы будем поддерживать и продолжим программу», — подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Нынче больше всего инициатив поступило из Тисульского округа (78 проектов). Следом идут Промышленновский и Крапивинский округа с 71 и 69 проектами соответственно. В пресс-службе областной администрации отметили, что Кузбасс входит в топ-10 регионов страны по развитию инициативного бюджетирования.

