ГЖИ Кузбасса сообщает, что 252 управляющие компании региона (более 80%), которые осуществляют управление многоквартирными домами, создали свои чаты в мессенджере МАХ, чтобы жители могли решать вопросы быстро и просто.

Чем удобен чат с управляющей компанией в МАХ:

•Узнавайте новости: получайте важные сообщения о собраниях, отключениях воды, ремонтах и других событиях.

•Сообщайте о проблемах: отправляйте фото и описание неисправности (протечка, сломанный лифт, нет света в подъезде) прямо в чат.

•Задавайте вопросы: уточняйте информацию по квитанциям, работам во дворе или другим темам и оперативно получайте ответы.

•Контролируйте исполнение: обращения остаются в истории чата, что помогает отслеживать их статус.

Как найти свою управляющую компанию:

1. Скачайте мессенджер МАХ на свой смартфон.

2. В поиске по чатам введите точное название вашей управляющей компании или адрес вашего дома.

3. Вступите в чат и задайте свой вопрос или направьте обращение.

Цифровизация ЖКХ в Кузбассе набирает обороты. Используйте современные и удобные способы взаимодействия с вашей УК.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.