В Кемеровской области на данный момент зарегистрировано 22,3 тысячи женщин-предпринимателей, что составляет 44% от общего числа предпринимателей региона.

«На сегодняшний день почти половина кузбасских предпринимателей — женщины. С начала года свой бизнес открыли более 700 жительниц нашего региона. Они запускают проекты в нишах, которые освободились после ухода иностранных производителей: создают свои бренды одежды, производят косметику и успешно ведут бизнес в сфере ИТ. Продолжим и дальше помогать и поддерживать инициативы предпринимателей, ведь каждый успешный проект — это шаг к диверсификации экономики региона», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса, наибольшее количество женщин-предпринимателей занято в сфере социальных услуг (84%), производстве одежды (72%), туристических агентствах (71%), образовании (70%), праве и бухгалтерском учете (67%), ветеринарии (60%), страховании (60%) и подборе кадров (58%). Женщины также активно развивают креативные индустрии, такие как мода, дизайн, гастрономия и изготовление украшений своими руками. Для них предусмотрены льготные микрозаймы и поручительства от Госфонда поддержки предпринимательства в сфере креативных индустрий.

Для получения государственной поддержки предприниматели могут обратиться в Центр «Мой бизнес», который функционирует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Роза Гареева из Ленинска-Кузнецкого вместе с мужем начала свой бизнес в 2016 году с производства мебели. Позже они переключились на изготовление автодомов и прицепов, или кемперов. Исследовав рынок, они приобрели проект и выяснили, что для производства им понадобится станок по резке металла. Они попытались купить готовый станок, но решили, что могут создать его самостоятельно. В результате компании удалось наладить серийное производство станков для плазменной резки с числовым программным управлением.

Евгения Ращук, мама троих детей реализует проект по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья под названием «Дом инклюзивного творчества». Этот проект стал победителем регионального этапа всероссийской премии «Мы вместе».

Виктория Миллер из города Топки, мать нескольких детей, открыла студию художественной сварки. Она создает арт-объекты, эксклюзивные предметы интерьера и мебель в стиле лофт.

Фото: пресс-служба АПК.