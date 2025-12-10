Жители Кузбасса должны были заплатить налоги на недвижимость, транспорт и НДФЛ с доходов, не удержанный в прошлом году, до 1 декабря. В региональном Управлении Федеральной налоговой службы предупредили, что уже со 2 декабря по недоимкам начали начислять пеню.

«Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Напомним, ключевая ставка на 1 декабря составляет 16,5% годовых», – сообщили в ведомстве.

Также налоговики отметили, что с должников будут принудительно взыскивать недоплаченные суммы. Проверить наличие долгов можно в личном кабинете на сайте ФНС России иди на Госуслугах.