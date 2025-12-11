 Илья Середюк рассказал, сколько дорог отремонтировали в этом году в Кузбассе

Всего в 2025 году в Кузбассе обновили 257 км автомобильных дорог. Свыше 81 км трасс и 8 искусственных сооружений отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

«Чтобы сделать проезжую часть комфортной и безопасной, работы вели во всех муниципалитетах. Обновили дорожное полотно, знаки, светофоры, ограждения, мосты и путепроводы», – прокомментировал глава региона.

К примеру, в Кемерове отремонтировали участки дорог на улице Терешковой, Инициативной и путепровод по улице Марата. Завершаются работы на Кузбасском мосту, монтаж архитектурной подсветки станет последним штрихом. В Белове обновили участок первого автобусного маршрута длиной 3,6 км от улицы Клубной до улицы Бабушкинаю. Новый асфальт появился также на отрезке в 1,3 км по улице Тухачевского в пгт Новый Городок. Аналогичные работы провели на 2,2 км автодорог в Тайге. В Калтане капитально отремонтировали улицу Проселочную в районе Малышев Лог.

Фото: Илья Середюк/Telegram

