Кузбасская компания протестировала новую разработку – концентрата для приготовления бурового раствора. Проверка разработке проводилась при прокладке скважин газоотведения из шахтовых выработок.

Испытания показали повышение скорости бурения и значительную экономию в расходе по сравнению с аналогами, рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Наши специалисты-технологи разработали новый продукт, который поможет горнодобывающей отрасли работать более продуктивно. При этом технические характеристики кузбасской смеси позволяют использовать ее для бурения скважин газоотведения и геологоразведочных скважин, что особенно актуально для безопасной работы наших предприятий с высокой концентрацией метана в угольных пластах», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Инновационная смесь включает в себя специальные добавки, которые способствуют образованию густой и стабильной пены для эффективного удаления породы (шлака) из скважины. Это снижает налипание активных глин и уменьшает риск образования сальников. Состав легко готовится и отличается низким расходом.

Фото: пресс-служба АПК.