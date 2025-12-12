Министр энергетики России Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в Кузбасс. В областном правительстве он провел совещание с участием губернатора Ильи Середюка, замминистра энергетики РФ Дмитрия Исламова и представителями угольных компаний.

В центре внимания оказалась программа, направленная на повышение эффективности угольной промышленности, а также меры поддержки угледобывающих компаний. Цивилев отметил, что, несмотря на внешние трудности, Минэнерго рассматривает развитие угольной отрасли как один из ключевых приоритетов.

«В этом году по поручению Президента Владимира Путина была принята Энергетическая стратегия до 2050 года. Там стоят амбициозные цифры по увеличению объема производства угольной отрасли. Сейчас многие страны мира открыто говорят о том, что угольную отрасль будут развивать. К примеру, Индия и Китай заявляют о том, что будут усиливать угольную генерацию. Сейчас развитие электроэнергетики — важное направление и у нас в стране. Она является главным ключевым драйвером вообще роста всей нашей экономики», — сообщил Сергей Цивилев.

В свою очередь глава региона доложил о текущей обстановке на угледобывающих предприятиях Кузбасса. Илья Середюк отметил, что достижение соглашения по экспорту угля в восточном направлении является критически важным вопросом, который определяет планирование уровня добычи и ключевых параметров работы угольной отрасли. Несмотря на все вызовы 2025 года, по итогам первых 11 месяцев план по экспорту угля из Кузбасса на восток был перевыполнен на 13 тысяч тонн.