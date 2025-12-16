В этом году центр «Мой бизнес» провел несколько комплексных обучающих программ по основам предпринимательской деятельности. Среди участников были как действующие бизнесмены и кузбассовцы, только планирующие открыть свое дело, так и мамы-предприниматели, люди «серебряного» возраста и ветераны СВО.

«Малое предпринимательство — один из драйверов диверсификации региональной экономики. Сфера бизнеса постоянно развивается, центр «Мой бизнес» для этого проводит множество обучающих вебинаров и круглых столов, приглашаем экспертов в разных нишах, организовываем комплексные обучающие программы. Всего в текущем году на таких программах обучили более 500 человек, из них свыше 200 самозанятых, ИП и руководителей ООО. По итогам программ около 100 предпринимателей открыли свое дело», — отметила директор центра «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк.

Образовательная деятельность проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».