Проект «Финансовая грамотность в трудовых коллективах онлайн» от Министерства финансов Кузбасса и Регионального центра финансовой грамотности получил признание на всероссийском уровне. Он был признан лучшим в номинации «Просветительские проекты для рабочих коллективов» по результатам федерального онлайн-голосования 2025 года.

В Красноярске состоялась торжественная церемония награждения в рамках III Всероссийской конференции по обмену опытом в области повышения финансовой культуры. Павел Кадочников, заместитель Министра финансов РФ, в своей речи отметил, что повышение финансовой грамотности является системной задачей, результаты которой важны как для граждан, так и для экономики страны.

Победный проект из Кузбасса демонстрирует, как федеральные стратегии реализуются на практике. Он способствует не только грамотному управлению личными финансами среди работников, но и укрепляет кадровый потенциал предприятий. По итогам голосования награды получили авторы восьми инициатив, направленных на финансовое просвещение граждан, разработку цифровых продуктов, создание серии видеороликов по финансовой киберграмотности, а также на создание пособий и обучающих программ для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО, стремящихся открыть собственный бизнес.

Организаторами мероприятия выступили Минфин России, Совет Федерации, Правительство Красноярского края и Банк России. Оператором конференции стал НИФИ Минфина России.

Кроме того, вчера Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Дмитрием Шоттом. В ходе встречи обсуждались предварительные итоги работы управления за 2025 год и ключевые задачи на следующий период.