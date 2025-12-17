Директор Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, академик Российской академии наук Ольга Барбараш удостоена почетной медалью «Лучшая академическая школа Отделения медицинских наук РАН» в номинации «Клиническая медицина». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

«НИИ КПССЗ — уникальный научный, медицинский и образовательный центр, где ученые создают новые биоматериалы для сердечно-сосудистой хирургии и готовят квалифицированные кадры. Под руководством Ольги Леонидовны наши ученые разрабатывают и внедряют уникальные методы лечения детей с первых часов жизни и возрастных пациентов с тяжелыми патологиями. От всей души поздравляю Ольгу Леонидовну и весь коллектив НИИ! Ваши успехи — гордость всего Кузбасса!» — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В администрации пояснили, что решение о награждении приняла комиссия академической школы Отделения медицинских наук РАН на основе результатов оценки научной деятельности за отчетный 2025 год. При оценке учитывалась совокупность научных, образовательных, популяризаторских и других достижений.

Фото: пресс-служба АПК.