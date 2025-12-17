Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей ждет модернизация

Сегодня губернатор Кузбасса посетил Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей – филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России. Ему показали уникальную специализированную библиотеку, где собраны учебники по медицине от XIX века до самых современных изданий, а также мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, где представлены новейшие системы обучения с использованием высокотехнологичного оборудования.

Ежегодно в НГИУВе повышают квалификацию более 5 тысяч врачей и ординаторов, причем приезжают не только из Кузбасса, но и из других регионов России. Их учат проводить лапароскопические операции, ультразвуковые исследования, осмотр глазного дна.

Во время визита Илья Середюк отметил, что НГИУВ является уникальным учреждением. По всей стране таких всего четыре. А в 2027 году институту исполнится 100 лет.

– Зданию нужен ремонт. Проработаем этот вопрос с Министерством здравоохранения России. Модернизация учреждения позволит нам увеличить количество студентов, получающих дополнительное образование, — заявил глава региона.

Кроме того, Илья Середюк встретился с молодыми врачами, поговорил с ними о развитии системы здравоохранения, перспективах ребят, о применении искусственного интеллекта в медицине.

На встрече присутствовали шесть молодых семей врачей, которые работают в медучреждениях южной агломерации Кузбасса. Андрияна и Чинчи Монгуш трудятся в Таштагольской районной больнице: муж – травматолог, жена – врач клинической лабораторной диагностики. Они воспитывают сына и двух дочек. Когда трудоустраивались, получили выплаты по программам «Земский доктор» и «Дефицитная специальность».

Ка отметили в пресс-службе областного правительства, в этом году такие выплаты получили 263 медика. Другие выплаты получили еще 269 специалистов. Частичную компенсацию стоимости аренды жилья и ипотечных взносов оформили 210 медицинских работников.

