В Новокузнецке по итогам года сдадут свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор Кузбасса отметил, что в домах с высокой степенью готовности уже продано 70-100% квартир.

«Ежемесячно проводим здесь совещания по строительству – собираем застройщиков и сетевиков, работаем над устранением бюрократических барьеров, готовим площадки под возведение домов. Строительство всегда было драйвером развития экономики. Для города отрасль может стать одной из ключевых точек роста», – подчеркнул Илья Середюк.

Также глава региона определил задачу на 2026 год – построить не менее 101 тысячи квадратных метров.

Фото: Илья Середюк/Telegram






