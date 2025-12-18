Губернатор Кузбасса Илья Середюк побывал с рабочим визитом в Новокузнецке, где посетил стройплощадку новой школы на 1100 мест в микрорайоне Дальнее Куйбышево. Строительство ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и региональной программы «Все лучшее детям».

Средства на возведение школы были выделены по договоренности губернатора с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым во время его визита в Москву в июле 2024 года.

«Школа возводится рядом с КРТ «Макеевская», куда в скором времени переедут семьи с детьми. Она станет одним из крупнейших образовательных центров района и позволит разгрузить действующие школы. Сейчас строители забивают сваи. Все работы идут по графику. Для транспортной доступности микрорайона параллельно проектируем мост и тоннель. Сейчас сюда ведет только одна дорога, будет три», — отметил губернатор Илья Середюк.

Четырехэтажное здание школы займет площадь более 28,3 тысяч квадратных метров. В нем будут актовый и спортивный залы, современная библиотека, гардеробные, медицинский блок и столовая, рассчитанная на 550 учеников. Для младших классов предусмотрен отдельный блок, включающий кабинеты иностранных языков, компьютерные классы, игровые комнаты, кабинет технологии и другие помещения.

На территории школы создадут зону отдыха для внеурочной деятельности, а также оборудуют спортивные площадки и беговые дорожки. Учебное заведение будет оснащено новейшим оборудованием: цифровыми устройствами, интерактивными досками и компьютерами. Для обеспечения безопасности установят системы видеонаблюдения, контроля доступа и автоматическую пожарную сигнализацию.