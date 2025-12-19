На торжественный прием в администрацию Правительства Кузбасса пригласили представителей территориального общественного самоуправления (ТОС) региона. Награды лучшим из них, а также победителям VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика территориального общественного самоуправления» вручил губернатор Илья Середюк.

В номинации «Укрепляем мир общинами» первое место занял ТОС «Надежда» Кемеровского округа, а третье досталось ТОС «Микрорайон №5» Заводского района Кемерова. В номинации «Комплексное развитие территорий» четвертое место завоевал Совет ТОС №3 Новокузнецка. В номинации «Межпоколенческие связи» пятое место — у ТОС деревни Серебряково Тисульского округа. В номинации «Лучший председатель ТОС» пятое место присуждено Наталье Кузнецовой.

Благодарность губернатора за большой вклад в развитие ТОС получили 39 человек. Среди них председатель ТОС «Тальский» Юргинского округа Виталий Лыков, который ежегодно организует обустройство снежного городка и катка. А награжденный Юрий Остроухов, председатель ТОС «Забойщик», уже 15 лет руководит организацией, помогая детям из малообеспеченных семей и пожилым людям поселка Боровой.

Еще 37 человек получили благодарность за вклад в развитие муниципалитетов и участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение». В их числе, например, Анастасия Копытина, заместитель директора Промышленновского центра культурного развития, которая является автором и руководителем проекта «Социальная адаптация подростков группы риска «Перезагрузка», названный победителем конкурса Фонда президентских грантов и Всероссийского конкурса городов России «Города для детей». А старший воспитатель детского сада №10 Прокопьевска Евгения Прокудина внедряет инновационные методики по здоровьесбережению и внесена во Всероссийский реестр «Гордость образования Российской Федерации».

«ТОС – это не просто добровольная активность, благодаря лидерам местных сообществ каждый человек может влиять на развитие региона. Они формулируют запросы жителей и передают их в администрации, помогая выстраивать эффективный диалог между обществом и государством. Благодарю каждого за искреннюю вовлеченность и труд. Уверен, вместе мы продолжим преображать наш регион, делая его еще более комфортным для жизни», — отметил Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК.