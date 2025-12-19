Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по борьбе с кибермошенничеством. Работа ведётся по поручениям Президента и направлена на создание комплексной системы защиты граждан.

«В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет почти четверть», – сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В Кузбассе за этот период зафиксировано 4326 преступлений на сумму 1465,6 млн рублей — почти на 12% меньше, чем годом ранее.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул, что одним из самых востребованных инструментов защиты стал самозапрет на оформление кредитов и займов. С 1 марта его установили более 20 миллионов россиян — в среднем свыше 1 миллиона человек ежемесячно. Также около 1 миллиона граждан воспользовались сервисом самозапрета на выдачу новых СИМ-карт, доступным с 1 сентября. Эта мера позволяет защититься от мошеннических схем в случае утраты документов или иных инцидентов.

Правительство продолжит внедрение цифровых решений, направленных на повышение безопасности граждан и снижение уровня киберпреступности.