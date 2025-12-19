Новогодние желания детей исполняют кузбассовцы в рамках благотворительной акции «Рождество для всех и каждого». В этом году она проходит в 15-й раз.

Участники акции выбирают открытку и приобретают то, о чем пожелал ребенок. Чаще всего дети хотят получить в подарок мягкие игрушки, настольные игры, часы, конструкторы, роликовые коньки, гаджеты. Их преподнесут ребятишкам под Новый год и Рождество. Помогут в этом волонтеры.

В 75 торговых центрах региона стоят елки с открытками-пожеланиями детей. Для 739 из них уже подарки приобретены. Например, кемеровчане уже исполнили более 200 пожеланий ребят из детских домов, многодетных и приемных семей. А всего надо исполнить мечты 334 маленьких жителей областной столицы.

Продлится акция до 5 января 2026 года.