В Кузбассе по инициативе Ассоциации шорского народа «Шория» утвердили новый праздник — День шорской письменности. Теперь его будут отмечать ежегодно, 24 декабря, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В этот же день в 1887 году Матурская церковно-приходская школа получила первые буквари на шорском языке, их автором был выдающийся просветитель Иван Матвеевич Штыгашев.

«Сохранение и развитие шорского языка — это важнейшая задача национальной и культурной политики Кузбасса. Язык коренного народа является основой его идентичности. Сегодня мы имеем возможность преподавать в школах шорский язык наряду с русским. Для этого совместно с Министерством образования Кузбасса, общественными объединениями шорского народа, центрами национальных культур проведена большая работа», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

В рамках Дня шорской письменности состоялось заседание областного педагогического совета под названием «Шорская письменность и национальное образование: от истоков к современности». В Центре шорской культуры, языка и литературы «Часкы» Таштагольского округа состоялся праздник «Живая нить шорского слова», в визит-центре курорта «Шерегеш» для туристов организовали открытый урок шорского языка, мастер-классы, национальные игры и концертную программу.

Тематические мероприятия также прошли в Осинниках, Мысках, Междуреченске.