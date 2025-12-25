В целом за год в регионе уменьшилось количество ДТП. В частности, помогают комплексы видеофиксации около пешеходных переходов. На этих участках аварий стало меньше на 13,4%. На 4% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Число смертельных аварий снизилось на 25%

«Динамика хорошая, но расслабляться нельзя. Обращаю внимание всех глав, подрядных организаций: важно усилить контроль за состоянием дорог, не допускать вблизи пешеходных переходов складирования снега, который закрывает обзор водителям и пешеходам. Проезжая часть и тротуары должны быть в нормативном состоянии», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Свою статистику представили также сотрудники областного МВД. По их сведениям, за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го число преступлений снизилось на 12,5%, тяжких и особо тяжких – на 18%.

Фото: пресс-служба АПК