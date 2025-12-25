С начала 2025 года жители Кемеровской области заключили 4 782 социальных контракта. Большинство из них, а именно 2 241, были на открытие или развитие собственного дела.

«Такая форма господдержки помогает людям найти занятие по душе, получать стабильный доход. Предприниматели создают дополнительные рабочие места в несырьевом секторе, улучшая социально-экономический климат региона», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Среди них инженер-конструктор из Юрги Сергей Омельченко, он спроектировал и начал выпуск головоломки из дерева для подростков и взрослых. Кемеровский предприниматель Семен Ямбаев закупил современное оборудование для своей кожевенной мастерской и в несколько раз увеличил объемы выпуска продукции.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что соцконтракт — это не пособие, а соглашение с определенными условиями, поэтому не следует забывать об ответственности за нецелевое использование поддержки.

Фото: пресс-служба АПК.