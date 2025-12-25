В Москве состоялось заседание Государственного Совета по вопросам поиска кадров для экономики.

В заседании принял участие губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Президент отметил, что на рынке труда России сейчас наблюдается дефицит рабочей силы, а спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение. Проблема актуальна и для Кузбасса. Для ее решения мы полностью модернизировали работу центров занятости региона. Теперь процесс трудоустройства сотрудников ускорится в два раза. При необходимости соискателям помогают пройти переобучение», — отметил Илья Середюк.

Глава региона также напомнил, что по нацпроекту «Кадры», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в Кузбассе кардинально обновилась инфраструктура центров занятости.

В числе эффективных мер трудоустройства молодых специалистов в Кузбассе — целевое обучение, что гарантирует выпускникам место непосредственно на предприятии. При этом работодатели участвуют в разработке образовательных программ, предоставляют возможности для прохождения практик и стажировок, что позволяет ребятам еще на этапе учебы вникать в реальные производственные процессы. В 2025 году в Кузбассе заключен 2 371 целевой договор, это лучший показатель в России.

Кузбасский оператор по содействию занятости и трудоустройству выпускников — Центр опережающей профессиональной подготовки — регулярно организует вебинары и курсы по самозанятости и трудоустройству молодежи, оказывает помощь в поиске работы и подготовке резюме, а также публикует вакансии от работодателей на своем сайте.

В Кемеровской области также действуют федеральные и региональные меры для поддержки учителей, которые переехали на работу в школы малых городов или сел. По 1 млн рублей в 2025 году получили 11 педагогов в рамках проекта «Земский учитель». Кроме того, 50 учителей получили региональную единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

«Банк вакансий службы занятости Кузбасса содержит 17,7 тысячи свободных рабочих мест, из них 4,6 тысячи — с заработной платой выше 81,5 тысячи рублей. Уровень регистрируемой безработицы остается на стабильно низком уровне — 0,6 процента от трудоспособного населения, что намного ниже общероссийского показателя — 2,2%», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Фото: Сергей Бобылёв, ТАСС