Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2017 года. Главная цель — поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей с высоким уровнем лидерских и управленческих компетенций.

Шестой сезон, получивший название «Лидеры России. Команда», стартовал на днях и впервые полностью построен на принципе командной работы. Кузбассовцы, желающие принять участие в проекте, могут подать заявку до 29 декабря 2025 года. Приглашаются сильнейшие управленческие коллективы страны — в том числе первые лица компаний и топ-менеджеры из всех регионов.

Для участия необходимо собрать команду из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых имеет не менее двух лет опыта руководящей работы. В категориях «Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций» и «Управленческие команды организаций» команда должна представлять реальную рабочую группу, сотрудники которой трудятся вместе не менее одного года в одной организации.

Этот формат напрямую отражает современные вызовы, в том числе трансформацию рынка труда под влиянием искусственного интеллекта. Как отметил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ:

«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса “Лидеры России” заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь».

По словам главы государства, именно командные навыки позволяют человеку сохранять преимущество перед ИИ — ведь машины пока не способны к эмпатии, доверию и совместному творческому поиску решений. Поэтому развитие способности мыслить самостоятельно и эффективно взаимодействовать в коллективе становится ключевой задачей системы образования и кадровой политики.

За восемь лет в конкурсе приняли участие более 500 тысяч человек из всех регионов России, более 1 200 победителей и финалистов вошли в кадровый резерв высшего уровня. Новый сезон призван усилить эту систему — от поиска отдельных лидеров к формированию устойчивых, сбалансированных управленческих команд, способных реализовывать масштабные национальные проекты.