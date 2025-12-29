«Зенит» из Санкт-Петербурга уверенно идет в лидирующей группе. После 14 туров регулярного чемпионата команда Владимира Алекно занимает 4-е место в таблице с 32 очками. Перед стартом нынешнего сезона состав «Зенита» пополнили хорошо знакомые кемеровским болельщикам игроки – один из главных творцов исторического для «Кузбасса» золота по итогам сезона 2018/2019, связующий Игорь Кобзарь и воспитанник кемеровского клуба, доигровщик Роман Пакшин. На днях из санкт-петербургского стана пришла неожиданная новость. «Зенит» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию с еще одним экс-игроком «Кузбасса», диагональным Виктором Полетаевым.

У «Кузбасса» в этом сезоне дела идут не лучшим образом. Команда Сергея Троцкого набрала 9 очков и занимает 15-е место. Но есть и обнадеживающий статистический факт. Несмотря на грозный статус соперника, в последние годы «Кузбасс» удачно играет в Санкт-Петербурге. Сезоном ранее кемеровчане в гостях нанесли «Зениту» поражение со счетом 1:3, в чемпионате России 2023/2024 обыграли хозяев площадки на тай-брейке (2:3). Сегодня соперники вновь сойдутся на площадке в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21 час по кемеровскому времени.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)