В этом году в Кузбассе с полей собрали на 428 тысяч тонн больше, чем в 2024-м. Урожай нынче составил свыше 1,5 млн тонн. Более чем на треть увеличился сбор технических культур, нынче отметка достигла 370 тысяч тонн. Лидеры по урожайности и по валовому сбору зерна прежние – Гурьевский и Промышленновский муниципальные округа.

Поголовье птицы и свиней выросло на 3,5 процента. Также в Кузбассе произвели на 13 млн яиц и 5 тысяч тонн молока больше в сравнении с прошлым годом.

«В уходящем году по программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса» наши аграрии получили 1,4 млрд рублей. Средства были направлены на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, строительство современного животноводческого комплекса и другие сферы», – отметил губернатор Илья Середюк.

В этом году в регионе вернули в оборот 20,3 тысячи гектаров заброшенных земель. Их в основном отдают под сельскохозяйственные культуры с высокой доходностью. В пресс-службе областного правительства добавили, что доля Кузбасса в производстве пищевых продуктов в Сибирском федеральном округе превышает 15%.

Фото: пресс-служба АПК