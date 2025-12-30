В 2025 году Кузбасс достиг целей федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. За 11 месяцев по показаниям выполнено 5,2 тысячи чрескожных коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца. Благодаря этому удалось сохранить жизнь 89,9% пациентов, поступивших в стационар с инфарктом миокарда, и направить их на дальнейшее диспансерное наблюдение.

«Всего в регионе в этом году модернизировано 27 медучреждений; построено 48 ФАПов и амбулаторий; закуплено 2,4 тысячи единиц медоборудования; трудоустроено 1300 молодых специалистов: 382 — врачи и 918 — средний медперсонал», — подчеркнул Илья Середюк.

Благодаря нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» значительно улучшилось материально-техническое оснащение медицинских учреждений. В 2025 году начался капитальный ремонт в 31 подразделении больниц, на 27 объектах работы уже завершены. Самое крупное обновленное учреждение — Кемеровская клиническая районная больница им. Б.В. Батиевского, к которой прикреплено 35,7 тысячи жителей. Полностью модернизированы поликлиника на 575 посещений и стационар на 46 мест, закуплено новое оборудование и мебель, созданы специализированные палаты для маломобильных граждан и стоматологический кабинет для лечения зубов под наркозом у взрослых пациентов с ДЦП, аутизмом и другими сложными патологиями.



В пгт Бачатский открылась новая поликлиника, построенная по программе модернизации первичного звена здравоохранения. К ней прикреплены около 12 тысяч пациентов. Прием ведут участковые терапевты, врачи-специалисты, работают диагностические кабинеты и дневной стационар.



В отдаленных территориях построили 48 ФАПов и врачебных амбулаторий. Так, сегодня в селе Каменка Крапивинского муниципального округа начал принимать пациентов новый фельдшерский здравпункт. На его строительство по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» направлено 7,3 млн рублей.



Обновление медицинского оборудования помогает улучшить диагностику, лечение и реабилитацию. В 2025 году для кузбасских больниц закупили 2,4 тысячи единиц техники. Например, в отделение реанимации новорожденных и недоношенных Перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы №1 поступили прикроватные неонатальные мониторы. С их помощью врачи могут следить за состоянием пациентов из ординаторской. Также установили центральную систему мониторинга, которая круглосуточно анализирует ключевые параметры здоровья младенцев. Это оборудование позволяет более эффективно помогать детям, родившимся раньше срока или с патологиями.



Большая работа проводится для привлечения в медицинские организации врачей и специалистов со средним медицинским образованием. В Кузбассе действуют федеральные и региональные меры поддержки. Выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей по федеральной программе «Земский доктор/фельдшер» получили 63 врача и 55 специалистов со средним медицинским образованием. Частичную компенсацию стоимости аренды жилья и ипотечных взносов оформили 215 медработников. По программе «Дефицитные специальности» 158 медиков получили по 3 млн рублей. Кроме того, 296 сотрудникам первичного звена, выездных бригад скорой помощи и молодым специалистам в сельской местности предоставлена поддержка.