К создаваемому в Кузбассе инновационному кластеру привлекли компанию, разрабатывающую оборудование и аппаратно-программные комплексы для промышленности.

Одна из флагманских технологий производителя – система дистанционного управления и автоматизации промышленной техники. Благодаря этой разработке повышается эффективность и безопасность работы. Кроме того, к выпуску готовят инновационный защитный корпус с системой сухой очистки объектива для камер видеонаблюдения, благодаря чему системы мониторинга смогут действовать в сложных условиях.

В пресс-службе областного правительства отметили, что внедрение этих технологий позволит повысить производительность труда и расширить линейку российской продукции.



