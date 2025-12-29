Губернатор Кузбасса Илья Середюк на аппаратном совещании определил ключевые задачи на время новогодних и рождественских праздников.

«Впереди короткая рабочая неделя — завершаем подготовку к праздничным каникулам. Для всех служб это период интенсивной работы. Важно создать условия, чтобы праздничные дни прошли для жителей в позитивной обстановке. Прогноз погоды благоприятный. У кузбассовцев будет возможность больше времени провести на улице. Соответственно, нужно следить за инфраструктурой: городские площади, общественные пространства, спортивные и детские площадки», — подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона подчеркнул, что в период снегопадов будет обеспечена готовность коммунальных служб к уборке улиц и дорог. Особое внимание будет уделено запасу топлива для котельных и автозаправочных станций на весь праздничный период.

Госжилинспекция совместно с главами муниципалитетов должна контролировать состояние многоквартирных домов, своевременно удалять нависающие снежные массы и сосульки.

Во всех административных единицах назначены ответственные лица, которые будут ежедневно информировать губернатора о текущей ситуации.