Чаще всего жители Кузбасса заключают соцконтракт на открытие своего небольшого дела как самозанятые. В 2025 году было оформлено 2333 договора. Для поиска работы и трудоустройства этим видом поддержки воспользовались 1424 человека. 480 кузбассовцев потратили полученные по соцконтракту средства на ведение личного подсобного хозяйства. 692 человека обратились за помощью, чтобы справиться с трудной жизненной ситуацией.

«Это реальный инструмент для преодоления разных жизненных ситуаций. Мы нацелены на то, чтобы помощь была адресной и давала долгосрочный результат. Программа показала свою эффективность и будет продолжена в следующем году», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

К примеру, на средства по соцконтракту житель деревни Зимник Юргинского округа Петр Михайлов завел пасеку. 60 пчелиных семей обеспечивают медом, сотами и пергой не только семью Михайловых. Часть уходит на продажу. Сергей Миронов из Беловского округа благодаря соцконтракту смог бросить нелюбимую работу и открыть мастерскую по художественной обработке металла.

Подробнее узнать о соцконтракте можно на сайте Минтруда Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК