Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в 2026 году продолжится обеспечение каждому ребенку доступа к качественному дошкольному образованию и создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения.



Особое внимание будет уделено научно-исследовательской деятельности, совершенствованию нормативно-правового регулирования, организационно-методическому обеспечению, развитию кадрового потенциала.



Среди основных задач – разработка и утверждение порядка проведения экспертизы средств обучения и воспитания, внесение изменений в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, направленных на улучшение эффективности воспитательных задач.



Так, в 2026 году в регионах России продолжится поэтапное внедрение Программы просвещения родителей дошкольников. К 2030 году ее планируют ввести во всех субъектах РФ.

«В Кузбассе создана бесшовная образовательная среда. Учреждения дошкольного образования — важное звено в этой системе. Уже с детского сада ребята могут намечать первые шаги в сторону будущей профессии. Кто-то с детства проявляет интерес к сборке конструктора, а в будущем может стать талантливым инженером, кто-то любит петь — это зачатки будущего артиста. Наша общая задача — специалистов, педагогов — заметить эти таланты и позволить им развиваться на каждом из этапов», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Кроме того, эксперты разработают рекомендации по оформлению образовательных пространств и формированию инфраструктуры, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.



Для педагогических работников и родителей заработает единый российский цифровой ресурс дошкольного образования, где в разделе «Заведующие детскими садами» представят лучшие практики и управленческие решения. Получить доступ к материалам можно будет в том числе в мессенджере MAX.